Carmona (Rodalies) insta a buscar "altres mitjans" de transport després del tall de l'R4

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha instat als usuaris del tram afectat a l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a buscar "altres mitjans" de transport després del tall pel despreniment de part d'un terraplè a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) aquest dijous a la tarda.
Així ho ha dit aquest divendres en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona, on ha explicat que Renfe no ha organitzat un pla alternatiu per bus perquè hi ha "alternatives més eficients", com són els serveis dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Tram, les línies de bus o el Metro de Barcelona ,a judici seu.
"És més efectiu que establir un servei alternatiu per carretera per entrar a les ciutats, tenint en compte que existeixen unes maneres de transport molt potents d'entrada a Barcelona i que connecten a les diferents poblacions creient que és la millor opció", ha dit.
Ha vinculat la reobertura d'aquest tram afectat als tempos dels treballs dels protocols de seguretat d'Adif i ha assenyalat que la incidència no va afectar "en cap cas" a l'estabilitat de la via però que, segons ell, per precaució, Adif va decidir interrompre el tram.
Ha explicat que, encara que preveu que el servei de llançadores establert aquest dijous a l'R4 entre Terrassa i Manresa (Barcelona) i a l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) estabilitzi aquest divendres les seves freqüències, encara es manté el servei alternatiu en bus.
VAGA FERROVIÀRIA DE LA SETMANA QUE VE
Preguntat per la vaga dels maquinistes convocada pel 9, 10 i 11 de febrer, ha assegurat que es mantenen els plans alternatius.
Sobre el pla de bus alternatiu per a l'R3, ha afirmat que espera que aquest divendres es tanqui un acord després d'"escoltar la veu local" dels municipis afectats i que s'implementi de cara al dilluns.
Ha apuntat que Adif està actuant en "pràcticament" 91 punts de la xarxa per implementar millores.