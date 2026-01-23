Carmona (Rodalies) diu que es manté l'oferta habitual de trens malgrat possibles demores puntuals

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que Rodalies manté aquest divendres una "oferta habitual" de trens malgrat les possibles demores puntuals en algunes línies després de més de 36 hores de tall del servei.
"Treballem conjuntament amb tots els treballadors i el Govern per recuperar la confiança dels usuaris. L'esforç s'ha plasmat durant tota la nit per avui sortir amb aquesta màxima normalitat possible. Es poden produir demores puntuals", ha dit en una atenció davant els mitjans a l'estació de Sants de Barcelona després de la reunió de seguiment de la situació ferroviària a Catalunya.
Carmona ha explicat que l'R1 circula en via única i s'ha limitat l'oferta a dos trens per hora i sentit mentre que a l'R4 entre l'Hospitalet i Martorell (Barcelona) un arbre que ha caigut a la via també obliga a circular en via única entre Molins i Martorell (Barcelona).
A més, a l'R15 hi ha un servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d'Ebre (Tarragona).
Ha assenyalat que tots els maquinistes s'han presentat a la feina després de l'acord aquest dijous entre el Govern i els principals sindicats de maquinistes per restablir la circulació de Rodalies a Catalunya, arran de l'accident d'un tren a Gelida (Barcelona) que va deixar una víctima mortal i diversos ferits.