Carmona (Rodalies) diu que aquest dijous s'ofereix "la mateixa oferta ferroviària" que el dimecres

Kike Rincón - Europa Press
Assenyala també l'"impacte socioeconòmic" que els talls provoquen en el tràfic de mercaderies
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que el servei de Rodalies ofereix aquest dijous "la mateixa oferta ferroviària" que aquest dimecres amb el mateix servei alternatiu per carretera, i l'ampliació de l'R8 amb un bus entre Valls i Camp de Tarragona i en els treballs de millora del pla alternatiu de l'R3.
"Tenim la voluntat, la capacitat, l'esforç de remuntar aquesta situació, de revertir-la", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona, on ha subratllat el dispositiu de 150 autobusos de reforç i les actuacions de millora en 31 punts de la xarxa.
Preguntat per una possible reobertura de nous trams tallats, ha assegurat que "en el moment" en què es tinguin novetats aquestes es comunicaran als usuaris.
"Es realitzaran les actuacions necessàries en pro de la seguretat de la xarxa ferroviària i sempre el viatger tindrà garantida la seva mobilitat, però l'objectiu és aquest, treballar per recuperar la normalitat del servei de Rodalies", ha assenyalat.
Ha explicat que des de Renfe i Adif es treballa per consolidar l'oferta ferroviària, i que, malgrat les limitacions, es busca que aquestes provoquin la menor afectació possible al servei que es presta en l'actualitat.
MERCADERIES
Preguntat per les dificultats en el transport de mercaderies i la reobertura del túnel de Rubí (Barcelona), Carmona ha reiterat que quan es tinguin "novetats" aquestes es comunicaran, però que el treball se centra en, segons ell, reduir l'impacte dels talls també en el tràfic de les mercaderies.
"És molt important l'impacte socioeconòmic que té també aquesta situació en el tràfic de mercaderies", ha dit.