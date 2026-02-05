Carmona (Rodalies) diu que aquest dijous s'ofereix "la mateixa oferta ferroviària" que el dimecres

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que el servei de Rodalies ofereix aquest dijous "la mateixa oferta ferroviària" que aquest dimecres amb el mateix servei alternatiu per carretera, i l'ampliació de l'R8 amb un bus entre Valls i Camp de Tarragona i en els treballs de millora del pla alternatiu de l'R3.
"Tenim la voluntat, la capacitat, l'esforç de remuntar aquesta situació, de revertir-la", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona, on ha subratllat el dispositiu de 150 autobusos reforç i les actuacions de millora en 31 punts de la xarxa.
Preguntat per una possible reobertura de nous trams tallats, ha assegurat que "en el moment" en què es tinguin novetats aquestes es comunicaran als usuaris.