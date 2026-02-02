Carmona (Rodalies) destaca com una "certesa" que s'assegura la mobilitat a l'usuari aquest dilluns

Diu que el Govern sempre va parlar d'assegurar el servei i que va traslladar el que Renfe li deia
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que és una "certesa" que Rodalies garanteix la mobilitat a tots els usuaris aquest dilluns, bé sigui en forma ferroviària o a través dels diferents serveis alternatius per carretera que estan suplint el servei de trens.
"Una altra certesa és que es continua treballant de manera conjunta a Adif i Renfe per anar recuperant progressivament els diferents trams afectats a la xarxa", ha declarat davant els mitjans a l'estació de Sants de Barcelona.
I ha afegit: "L'altra certesa és que tornem a demanar disculpes als viatgers que estan veient afectada la seva mobilitat, però que en qualsevol cas queda garantida amb una oferta ferroviària i uns serveis alternatius" per carretera.
LA INFORMACIÓ DEL SERVEI
Carmona també ha afirmat que la responsabilitat de la informació del servei és de Renfe, per la qual cosa n'ha excusat el Govern, i ha afegit que la Generalitat sempre va parlar d'assegurar el servei i que va traslladar el que Renfe li deia: "Nosaltres n'informem el Govern de la Generalitat, com a titular del servei".
"El que s'ha parlat des del Govern en tot moment és que quedaria garantida la mobilitat de les persones, bé sigui ferroviària o d'un servei alternatiu" per carretera, ha dit.
També ha destacat: "Hi ha preocupació i ocupació per part del Govern respecte al servei que estem donant. Hi ha informació compartida constantment".
Ha insistit que "la garantia que han donat els diferents consellers que han pogut sortir a fer declaracions és que es garantiria la mobilitat" d'una manera o altra.
Sobre que la Generalitat va dir que la previsió és que aquest dilluns hi hauria molts més serveis que els que finalment s'han posat en marxa, ha respost que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, "va traslladar la informació que tenia de Renfe. S'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat", i ha reiterat que Adif i Renfe continuen treballant conjuntament.
R11 FIGUERES-PORTBOU
Aquest dilluns es recupera la circulació ferroviària de la línia R11 entre Figueres-Portbou (Girona).
"Si podem reobrir trams com a servei ferroviari, serà una millora respecte a l'oferta habitual. Però el que volem és parlar de certeses", ha dit Carmona.
SERVEIS AQUEST DILLUNS
--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servei amb tren.
Blanes - Maçanet Massanes: servei alternatiu per carretera.
--R2 - R2 Nord: Circulació a tot el recorregut amb l'oferta habitual.
--R2 Sud: Dos trens per hora i sentit. Amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, "per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants, la qual cosa suposa una restricció de la capacitat operativa".
--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servei alternatiu per carretera per les obres programades de desdoblament de la via que s'està fent des de l'octubre.
--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servei amb tren.
Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servei alternatiu per carretera.
Martorell Central - Terrassa Nord: servei amb tren.
Terrassa Nord - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--R7: Servei alternatiu per carretera per les obres programades a Montcada Bifurcació.
--R8: Servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar amb els trens de l'R2 Nord.
--RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servei amb tren.
Cervera - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servei amb tren.
--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servei amb tren.
--R13 i R14 Lleida - Vinaixa: servei amb tren.
--R13: servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders.
--R14: servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Reus.
--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servei amb tren.
Reus - Riba-roja d'Ebre: servei alternatiu per carretera.
--R16 / R17: Circulació ferroviària a tot el recorregut.
--RT1: Tarragona - Reus: servei amb tren.
Reus - La Plana Picamoixons: servei alternatiu per carretera.
--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: es mantenen nous serveis especials gratuïts de Mitja Distància per la línia d'Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb 4 serveis addicionals.