Carmona (Rodalies) demana "disculpes" per les incidències d'aquest dilluns a Rodalies

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha demanat "disculpes" als viatgers de Rodalies per les dues incidències en el servei arran d'un problema informàtic al centre de control d'Adif de l'estació de França (Barcelona) que ha obligat a tallar el servei dues vegades aquest dilluns.
Carmona ha remarcat l'"esforç" d'Adif per estabilitzar la situació a l'estació de França (Barcelona) per poder garantir la circulació i la feina dels informadors de Renfe a les estacions per avisar els usuaris de la situació, ha dit en unes declaracions als mitjans des de l'estació de Sants (Barcelona).
Aquest dilluns a primera hora s'ha restablert el servei i a les 6.42 hores s'ha suspès per una incidència informàtica al centre de control d'Adif de l'estació de França (Barcelona) i, després de recuperar-se la circulació a les 7.05 hores, 19 minuts més tard, a les 7.24 hores, s'ha reproduït la incidència, que ha tallat el servei durant 20 minuts més.