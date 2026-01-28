Carmona (Rodalies): Es busca "consolidar" l'oferta de trens aquesta setmana i normalitzar-la el dilluns

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha reafirmat aquest dimecres que Rodalies busca "consolidar" l'oferta de trens aquesta setmana perquè dilluns que ve aquesta sigui normalitzada, tal com ho va precisar aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ha incidit en què la prioritat és recuperar el servei i "aquesta confiança per part dels centenars de milers" de viatgers que utilitzen Rodalies cada dia, encara que ha assenyalat que no tenen dades del descens d'usuaris en el servei, ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona.
Ha assenyalat que la novetat d'aquest dimecres és que s'ha allargat el tram amb tren de les línies R1 i RG1 de Rodalies fins a Blanes (Girona) des de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i que es treballa per obrir el tram Caldes de Malavella-Girona per, d'aquesta forma, que l'R11 arribi fins a Figueres (Girona) des de la capital catalana.
Ha explicat que les altres línies funcionen segons l'oferta prevista i que es mantenen els 11 trams de la xarxa en bus.
"Els serveis alternatius previstos estan funcionant bé, per la qual cosa tothom que avui vulgui utilitzar els nostres serveis se'ls garanteix el seu desplaçament", ha dit.