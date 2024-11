Carmona (Rodalies) assegura que d'aquí a dos anys es veuran "millores evidents" en el servei

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que d'aquí a dos anys es veuran "millores evidents" en el servei i ha demanat confiança als usuaris perquè es vegin els fruits de les obres que s'executen des del 2020.

En una entrevista aquest dissabte al 'Diari Ara', recollida per Europa Press, Carmona ha detallat que les millores es veuran a mesura que s'acabin les obres, quan les línies del sud de Catalunya estiguin reconfigurades i Rodalies rebi els trens nous a finals de l'any vinent o principis del 2026.

"L'arribada de trens nous comportarà un increment de la flota que permetrà duplicar els trens de l'R1, R2, R4 i R3, les principals línies de Rodalies de Barcelona. Els nous combois permetran oferir el doble de places, de 900 per tren a 1.800", ha apuntat.

ACTES VANDÀLICS

Preguntat sobre els actes de vandalisme, Carmona ha explicat que el 50% dels atacs vandàlics que pateix la xarxa ferroviària estatal es concentren a Catalunya: "El més important és saber on posem el focus i anar de la mà dels Mossos, Adif i Territori per prendre les mesures necessàries", ha dit.

Així mateix, sobre la possible connexió amb tren entre Barcelona i París, ha remarcat que a Espanya les empreses han rebut totes les facilitats per operar i que, segons ell, s'hauria de preguntar als reguladors francesos per què hi ha tantes complicacions, textualment.