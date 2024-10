Carmona (Rodalies) analitzarà amb els alcaldes de Tarragona el transport alternatiu

TARRAGONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Antonio Carmona, es reunirà dilluns amb alcaldes de la província de Tarragona per valorar el funcionament del pla de transport alternatiu impulsat arran de les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona).

La trobada se celebrarà a la Subdelegació del Govern de Tarragona a les 10 hores, i hi aniran els primers edils dels municipis per on circulen les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, informa Rodalies en un comunicat d'aquest divendres.

També hi assistiran el subdelegat de l'executiu català a Tarragona, Santiago Castellà, i un representant de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.