Carmona (Rodalies) afirma que es treballa per recuperar el servei "de manera progressiva"

Kike Rincón - Europa Press
Aquest dijous es mantindrà l'oferta actual de trens i de transport alternatiu
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat aquest dimecres a la tarda que s'està treballant perquè el servei ferroviari de Rodalies es recuperi "de manera progressiva".
Ho ha dit en declaracions a periodistes des de l'estació de Sants de Barcelona, on ha assegurat que el servei "s'està estabilitzant" després de les últimes incidències.
"Ahir vam patir les incidències al matí, avui pot haver-hi demores puntuals, però el que procurem és que els trens vagin amb freqüència perquè el viatger no noti el retard que es pugui produir", ha agregat.
Així, també ha explicat que per a aquest dijous es mantindrà l'oferta actual tant de trens com de servei alternatiu per carretera.
Preguntat pel reforç d'autobusos per la línia R3, el portaveu ha dit que estan treballant de manera conjunta Govern, Renfe i la plataforma d'autobusos per estudiar "la millor opció", i preveu que sigui a partir del cap de setmana.
TREBALLS EN 31 PUNTS
Ha assenyalat que, per part d'Adif, s'han desplaçat a Catalunya 400 tècnics que treballen en 31 punts de la xarxa per "recuperar al més aviat possible els diferents trams que estan afectats".
"Els trams que es puguin recuperar es farà abans i la resta en el qual siguin necessaris més treballs serà al llarg dels propers dies", ha conclòs.