Carmona (Rodalies) afirma que es cobreix el 70% de la demanda ferroviària

Kike Rincón - Europa Press
Assenyala que l'oferta de trens per a aquest dimarts és la mateixa que la del dilluns
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que Rodalies cobreix al voltant del 70% de la demanda ferroviària i ha assenyalat que aquest dimarts el servei opera amb la mateixa oferta ferroviària que el dilluns.
"L'oferta que estem donant garanteix aquesta mobilitat a tots els clients que vulguin desplaçar-se amb nosaltres", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona, on ha reiterat que, en les seves paraules, la realitat tangible és que tot el que vulgui desplaçar-se en Rodalies pot fer-ho, ja sigui en oferta ferroviària o a través d'un servei alternatiu per carretera.
Preguntat per les previsions per a la reobertura total del servei amb tren, ha expressat que des de Renfe seran "molt curosos" amb aquesta possibilitat i que, de moment, del que Carmona vol parlar és de realitats tangibles, textualment.
"Entenem la situació per la qual estan passant els viatgers, ens posem en la seva pell i el que podem assegurar-los, una altra realitat tangible, és tot l'esforç, 24 hores de treball, per començar a revertir aquesta situació", ha dit.
Ha assenyalat que es poden produir demores arran de les limitacions de velocitats que hi ha en els diferents trams de la xarxa, com la provocada aquest dilluns a la tarda quan Adif va sol·licitar a Renfe, Iryo i Ouigo que suspenguessin els últims serveis d'alta velocitat en la línia entre Madrid i Barcelona, amb l'objectiu de disposar de més temps per realitzar les labors de manteniment a la nit.
DISPOSITIU ALTERNATIU
El dispositiu compta amb un desplegament de 150 autobusos i 700 informadors distribuïts per tot el territori per assistir als usuaris i actualitzar la informació de l'estat del servei a temps real, mentre es treballa per eliminar limitacions a la xarxa, especialment quant a freqüències.
Segueixen havent-hi 11 trams que tornen a cobrir-se per carretera mitjançant serveis alternatius amb busos.