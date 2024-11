Carmona (Rodalies) afirma que "ara sí" se senten acompanyats per la Generalitat

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que "ara sí" se senten acompanyats per part de la Generalitat i de la seva Conselleria de Territori després de la investidura del socialista Salvador Illa com a president.

"Anàvem a Tarragona a explicar el tall per obres als ajuntaments i institucions i ràpidament Territori va dir que ens acompanyava", ha argumentat en una entrevista d'aquest dimarts a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, on ha assegurat que des de l'entrada del nou executiu hi ha un altre tipus d'interlocució.

Ha assenyalat que des del Govern abans hi havia desconfiança cap als treballadors de Renfe, la qual considera totalment injustificada ja que el seu objectiu és operar els trens de la millor manera: "La voluntat ara és treballar junts i dona tranquil·litat saber que anem tots a una", ha resolt.