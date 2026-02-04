Carmona (Rodalies) afirma que 320.000 usuaris han adquirit l'abonament gratuït ferroviari

Kike Rincón - Europa Press
Assenyala que aquest dimecres el servei funciona segons la previsió
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat aquest dimecres que un total de 320.000 usuaris han adquirit l'abonament gratuït de Rodalies i ha assenyalat que el servei funciona segons la previsió amb els 11 trams que es presten en servei alternatiu per carretera.
Ha reiterat que s'han destinat 150 autobusos per fer el servei alternatiu per carretera i que s'han repartit 700 treballadors en les estacions per informar als usuaris, ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona.
Preguntat per una data perquè es recuperi tot el servei amb tren, no ha volgut pronunciar-se: "No tenim dates, no parlarem de previsions i parlarem de garanties en manera ferroviària i amb els serveis alternatius per carretera".
ESTAT DE LES LÍNIES
Ha explicat a l'R1 hi ha 5 trens per hora i sentit des d'Arenys fins a Barcelona, que a l'R2Sud hi ha 2 trens per hora i sentit, que a l'R3 "s'estan estudiant millores en el servei del transport alternatiu" i que a l'R4 hi ha 3 trens per hora i sentit entre Terrassa i Martorell (Barcelona).
Ha assenyalat que s'ha reforçat el servei en bus de l'R8, on els autobusos faran el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre, i s'oferirà un servei de bus addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el tren de mitja distància.
L'R16 i l'R17 presten el servei complet, l'R15 des de Reus i l'R11 també des de Figueres, i a l'R13 i l'R14, es fan els serveis alternatius per carretera entre Vinaixa (Lleida) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vinaixa (Lleida) i Reus (Tarragona).
Ha apuntat que la demanda amb tren està "entorn del 75%", per la qual cosa, segons ell, l'oferta que Rodalies que es dona és suficient per a aquesta demanda.