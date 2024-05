Carmona (Renfe) davant de les afectacions a Rodalies: "Sento impotència" per treballadors i usuaris

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha lamentat les afectacions a les línies de Rodalies provocades per un robatori de coure aquest diumenge: "Sento impotència pels treballadors, tant nostres com d'Adif, impotència pels ciutadans que han de moure's i no podem donar-los el servei".

Ho ha dit aquest dilluns en declaracions a Rac1 recollides per Europa Press, on ha instat als Mossos d'Esquadra a combatre una "xacra" que provoca afectacions com aquesta i que pateix tothom.

Ha indicat que els treballadors d'Adif han treballat tota la nit per restablir el servei de l'R4 a Fabra i Puig, mentre que de moment s'estan gestionant busos per "treure a la gent" que està tant a l'estació barcelonina com a la de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press aquest dilluns, les afectacions a la circulació de trens a l'R1, R3, R4 Nord, R4 Sud i R7 de Rodalies continua aquest dilluns, provocant que aquestes no puguin entrar a Barcelona.

Després de la jornada d'afectacions, aquest diumenge Renfe, Adif, Govern i l'Ajuntament de Barcelona es van reunir per abordar la situació, després del que el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, va qualificar d'insuficient el pla de les companyies ferroviàries per reforçar les línies afectades.