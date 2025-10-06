Carmona (Renfe) afirma que es farà seguiment i "ajustos" en el pla del macrotall a la R3

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat que faran seguiment i "ajustos" amb plataformes i ajuntaments del pla del macrotall de 16 mesos a la R3 per desdoblar la via entre Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona), així com les millores que es puguin dur a terme durant aquest període.
Ho ha dit en una entrevista aquest dilluns de 3Cat Info, recollida per Europa Press, en ser preguntat per aquesta qüestió, on ha assenyalat que en ser un tall previst "es dimensiona el volum, tant d'autobusos com de personal, per la necessitat que requereix moure o trencar la mobilitat de 21.000 persones de la línia R3".
"Fins que no passen els dies i t'acostumes a la nova rutina suposa una alteració" i afirma que durant els primers dies hi haurà un dispositiu de 90 informadors per guiar al viatger.
Sobre la interrupció de la circulació de la R3 entre Montcada Bifurcació i La Garriga, assegura que s'ha gestionat servei alternatiu per carretera amb autobusos, i que segueixen buscant més per "assegurar aquesta mobilitat i rotació de busos en el trajecte afectat".
Preguntat per queixes de passatgers pel que fa a aquest servei durant la tarda d'aquest dilluns, Carmona ha dit que "es poden produir situacions puntuals"; que, encara que la disponibilitat d'autobusos i de conductors és limitada, els que s'han trobat s'han posat a la disposició dels clients, i afegeix que Adif està treballant per restablir el servei aquest dilluns.