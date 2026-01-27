Carmona diu que Rodalies funciona aquest dimarts "amb raonable normalitat" segons l'oferta prevista

Kike Rincón - Europa Press
S'ofereixen prop de 150 busos per fer el transport alternatiu per carretera dels trams tallats
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que aquest dimarts Rodalies funciona "amb raonable normalitat" segons l'oferta prevista d'aquest dilluns a la nit mentre se segueix treballant amb els tècnics d'Adif per reobrir més trams tallats.
"Els horaris dels trens estan publicats a la web, alguns serveis de bus circulen amb freqüències i uns altres intentem que vagin coordinats amb l'horari dels trens", ha dit en una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona.
Carmona ha apuntat que els trens poden tenir "algun retard puntual" i que s'han ofert prop de 150 busos per fer el transport alternatiu per carretera dels trams tallats.
MAPA DE LES LÍNIES
Carmona ha explicat que, mentre continuïn els treballs de reparació de la infraestructura, el servei de Rodalies de l'R1 entre L'Hospitalet de Llobregat - Arenys hi haurà circulació amb tren, mentre que entre Arenys - Maçanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera; a l'R2nord i R2sud, hi haurà circulació amb tren, mentre que a l'R3 hi haurà servei alternatiu per carretera.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia hi haurà servei de trens, igual que en el tram Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord, mentre que entre Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central i entre Terrassa-Estació del Nord - Manresa, s'habilitarà un servei alternatiu per carretera.
A l'R7 hi haurà servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada-Bifurcació, i a l'R8, servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar als trens de l'R2Nord.
A l'R11, hi haurà servei de tren entre Barcelona Sants - Caldes de Malavella, mentre que en el tram Caldes de Malavella - Portbou hi haurà servei alternatiu per carretera.
RG1 i RL4
A l'RG1, hi haurà servei de tren de Barcelona a Arenys i de Maçanet a Arenys mitjançant l'R11; entre Arenys i Maçanet i de Caldes de Malavella a Portbou, hi haurà servei alternatiu per carretera.
A l'RL4 hi haurà tren entre Lleida i Cervera, i servei alternatiu per carretera de Cervera a Terrassa; a l'R13 i R14, hi ha tren de Lleida a Vinaixa, i servei per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders (R13) i entre Vinaixa i Reus (R14).
A l'R15, hi haurà tren de Reus a Barcelona, i en el tram Reus - Móra la Nova - Riba-roja d'Ebre, es farà per carretera.
Hi haurà trens a l'R16, R17 i RT2, i servei per carretera a l' RT1.