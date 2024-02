Carmen Calvo presidirà el Consell d'Estat

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresidenta Carmen Calvo ha renunciat al seu escó al Congrés per ser la candidata del Govern central a presidir el Consell d'Estat en substitució de l'exministra Magdalena Valerio, el nomenament de la qual va ser anul·lat per la Justícia.

La renúncia a l'escó la va avançar 'OkDiario' i fonts socialista van confirmar després la proposta del seu nomenament com a presidenta del Consell d'Estat.

Carmen Calvo, natural de Cabra (Còrdova) i catedràtica de Dret Constitucional, ha estat diputada del Congrso en tres etapes diferents: primer per la seva Còrdova natal entre 2004 i 2011, després va tornar per Madrid amb Pedro Sánchez entre 2019 i 2023, i en les últimes eleccions va renovar escó, però per Granada.

La seva trajectòria en l'Administració va arrencar a la Junta d'Andalusia com a consellera de Cultura al Govern andalús de Manuel Chaves durant vuit anys i l'any 2004 José Luis Rodríguez Zapatero la va cridar com a ministra de Cultura.

És Pedro Sánchez qui la va repescar l'any 2018 com a vicepresident al seu govern monocolor del PSOE i després en la primera etapa de l'Executiu de coalició amb Unida Podem.

Com vicepresidneta i després com a presidenta de la Comissió d'Igualtat, Carmen Calvo no va ocultar les seves discrepàncies amb el feminisme 'morat' liderat per Irene Montero, i va criticar obertament la 'llei trans' fins al punt de trencar la disciplina de vot i abstenir-se quan el PSOE votava sí.