Carmen Calvo no preveu inestabilitat en el Govern central després de les catalanes

L'exvicepresidenta del Govern central i presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, ha assegurat que no preveu inestabilitat en el govern de Pedro Sánchez en funció del resultat de les eleccions catalanes: "No la veig".

"No he vist mai la inestabilitat del govern de Pedro Sánchez. No l'he vista mai. No la vaig veure en la convocatòria de les gallegues. Crec que en la convocatòria de les gallegues, en realitat, no va canviar res. No l'he vista en la convocatòria de les basques. En les catalanes tampoc no ho veig, francament", ha assegurat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Malgrat destacar la importància que suposarà el resultat electoral a Catalunya, ha emmarcat en la normalitat que es facin especulacions però ha volgut repetir que no veu "inestabilitat en el Govern d'Espanya".

En preguntar-li si se sent còmoda amb el paper del candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, en la política espanyola, considera que el protagonisme de cadascú "depèn molt més de les frivolitats i de la superficialitat en la qual es mou en moltes ocasions el debat polític" i defensa que l'important és el que votin els catalans.

"El debat polític de vegades se situa una mica en l'espectacle. I potser això que vostè em pregunta té molt més a veure amb allò mediàtic que amb allò real. Però bé, les urnes catalanes ja estan convocades i l'única cosa seriosa és el que diguin", ha resolt.