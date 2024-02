Carmen Calvo defensa ara l'amnistia i diu que l'atorga "el poble sobirà"

MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresidenta del Govern central i nova presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, defensa ara l'amnistia i assenyala que és "el poble sobirà" a través de les Corts Generals qui l'atorga. Per contra, fa menys de tres anys sostenia que no és possible en cap democràcia, tampoc en l'espanyola, perquè "esborra el delicte".

A més ha assenyalat que l'amnistia no l'atorga el Govern central sinó que l'ha de donar la majoria "del poble sobirà" a través de les Corts Generals. "Això és democràcia, es diu dret de gràcia i és a totes les democràcies", ha afirmat.

En una entrevista aquest dijous en el programa 'Espejo Público', recollida per Europa Press ha assenyalat que l'Estat "no es va equivocar" aplicant l'article 155 de la Constitució l'octubre del 2017 a Catalunya després del referèndum de l'1-O. Així mateix, ha afirmat que tampoc no s'equivocaria ara si la llei d'amnistia finalment fos aprovada per les Corts.

"L'Estat no es va equivocar aplicant el 155. No es va equivocar, era el que havia de fer, jo hi vaig participar. Tampoc no s'equivoca si decideix l'amnistia pel procediment establert en la nostra Constitució".

Per contra, el juny del 2021, quan era la número dos del govern de Pedro Sánchez que acabava de concedir els indults als nou condemnats pel procés, Calvo defensava aquesta mesura però assegurava que l'amnistia no era viable en cap democràcia.

"L'amnistia no és possible al nostre país ni en cap democràcia, perquè l'amnistia esborra el delicte, la qual cosa vol dir que el poder judicial no existeix, va dir aleshores en una entrevista a Rac 1, recollida per Europa Press.

Per contra, aquest dijous ha avalat la viabilitat jurídica del text legal que es tramita al Congrés. "Jurídicament és viable aquí i en qualsevol democràcia. Ha de ser sotmès al debat de les Corts Generals i aprovat pel poble espanyol, representat a les Corts pel nostre Tribunal Constitucional. Això és impecable jurídicament", ha sostingut.

L'exvicepresidenta del Govern central ha argumentat que el que està "prohibit" per la Constitució és l'indult generalitzat que plantejava l'independentisme fa dos anys. Calvo ha subratllat que el que està contemplat en la Constitució és l'amnistia i l'indult parcial.

"Aquesta iniciativa de llei que plantejava l'independentisme el 2021 era inconstitucional, perquè això no era l'acotament d'un espai i d'uns delictes, era una altra cosa. Era, a més, dir que l'Estat s'havia equivocat", ha apuntat.