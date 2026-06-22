Carlos Prieto sobre el porter del CE Sabadell: "Hi ha línies que no s'haurien de traspassar mai"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha celebrat les disculpes del porter del CE Sabadell Diego Fuoli per les seves expressions contra el president espanyol, Pedro Sánchez, en la celebració institucional del club català pel seu ascens de categoria: "Hi ha línies que no s'haurien de traspassar mai".
Així s'ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns, tot i que ha sostingut que, tal com ha sol·licitat el club en un comunicat i "per respecte a l'entitat esportiva que representa", també ha d'adreçar les disculpes al mateix Sánchez.
"Qui assumeix la responsabilitat d'una broma fora de lloc també hauria d'assumir la de disculpar-se a qui ha pretès ofendre", ha afegit Prieto.