Carlos Prieto defensa que "la memòria democràtica és un deure amb la veritat i amb les víctimes"

TARRAGONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha defensat que "la memòria democràtica és un deure amb la veritat i amb les víctimes", ha informat la Delegació del Govern central a Catalunya en un comunicat.
Ho ha dit aquest divendres durant la clausura d'un acte de memòria democràtica al Poble Vell de Corbera d'Ebre (Tarragona), "una de les cicatrius més evidents de la desgràcia de la Guerra Civil", ha assegurat.
"El Poble Vell de Corbera és un recordatori permanent del que passa quan l'odi i la violència s'imposen", ha dit en la jornada, en la qual també han participat la subdelegada del Govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero; l'alcalde de Corbera d'Ebre, Antonio Álvarez, i l'historiador Joan Sabaté.