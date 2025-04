Carlos Nueno (Teladoc), nou president de l'Alumni Healthcare Chapter de l'Iese

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Teladoc Health International, Carlos Nueno, ha estat nomenat president de l'Alumni Healthcare Chapter de l'Iese, informa l'escola de negocis en un comunicat aquest dijous.

El Healthcare Chapter té l'objectiu de ser un fòrum de coneixement i de 'networking' de la indústria sanitària per als alumnes i exalumnes de l'Iese.

L'objectiu de Nueno serà impulsar el Chapter per posicionar-se com un referent en coneixement, 'networking' i desenvolupament de carrera per a l'alumnat de l'escola de negocis.

Com a part de la seva estratègia per al 2025, el Chapter ha anunciat un cicle de conferències amb "líders reconeguts" del sector en àrees específiques com la biotecnologia, la indústria 'med-tech' i la robòtica, o el sector hospitalari i sistemes sanitaris, entre d'altres.

Les conferències volen ser un espai per al debat sobre els desafiaments i oportunitats als quals s'enfronta la indústria, amb especial atenció en l'impacte de les noves tecnologies.