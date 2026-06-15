Carlos Franquesa (Fluidra), nou president del saló Piscina Barcelona

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Fira de Barcelona ha nomenat el president de Fluidra per al sud d'Europa, Austràlia i Nova Zelanda, Carlos Franquesa Castrillo, president del comitè organitzador de la fira Piscina Barcelona 2027, informa aquest dilluns en un comunicat.
Franquesa substitueix en el càrrec el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, que ha dirigit el saló des del 2011, durant un total de set edicions, i ara passarà a ser-ne president emèrit.
El directiu, que acumula gairebé dues dècades de carrera a Fluidra, ha destacat que assumeix la presidència amb l'objectiu de continuar impulsant la fira, que celebra la pròxima edició entre el 15 i 18 de novembre del 2027 al recinte firal de Gran Via a Barcelona, ampliar l'oferta i reforçar el seu paper com un punt de trobada internacional.