Carlos Cuerpo informarà aquest dilluns al Congrés de l'expedient de Brussel·les a Espanya per l'opa del BBVA

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empreses, Carlos Cuerpo, compareixerà aquest dilluns al Congrés per retre compte de l'expedient d'infracció que la Comissió Europea ha anunciat contra Espanya pel procediment legislatiu que ha fet servir el Govern central per imposar condicions en operacions com l'opa del BBVA al Banc Sabadell.

Encara que la compareixença de Cuerpo a la Comissió d'Economia té com a objectiu principal detallar l'avenç del decret per contenir les amenaces aranzelàries de Donald Trump que es va aprovar al maig, els grups parlamentaris aprofitaran la seva presència per preguntar-li per assumptes de diferent tipus.

Segons consta en l'ordre del dia de la comissió, Vox preguntarà al ministre per les condicions que el Govern central ha imposat a l'opa del BBVA al Sabadell que han fet reaccionar la Comissió Europea. En concret, Brussel·les ha anunciat un expedient d'infracció contra Espanya per tenir una legislació que és incompatible amb l'europea i permet a l'executiu actuar més enllà de l'interès general.

El ministre ja ha mostrat les seves diferències amb Brussel·les en aquest assumpte i ha defensat la normativa aplicada en el procés. No obstant això, Cuerpo va deixar clar que el Govern central col·laborarà "de manera constructiva" amb la Comissió Europea en el procés que es podrà allargar durant anys.

PRÉSTECS PELS ARANZELS

A més de l'operació bancària, Cuerpo acudirà a la Comissió d'Economia per informar del pla de préstecs i avals de 7.720 milions d'euros oferts a les empreses més perjudicades per les amenaces aranzelàries. El PSOE i Junts van pactar que aquesta compareixença succeeixi de manera trimestral.

A això se sumen peticions dels grups parlamentaris per saber les conclusions i recomanacions de l'informe per a Espanya Post-Programme Surveillance Report, de la Comissió Europea, de novembre del 2024; l'execució dels fons assignats al Pla de Recuperació; i per saber la posició del Govern central pel que fa a les monedes digitals emeses pels bancs centrals en l'àmbit de l'Eurosistema.

Altres assumptes que sortiran en la compareixença del ministre seran les negociacions de l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur o els efectes econòmics i empresarials de l'apagada del passat 28 d'abril.