Carlos Cuerpo: "La despesa en defensa ha vingut per quedar-se, però no ha de ser en funció del PIB"

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, assegura que "la despesa en defensa està aquí per quedar-se" en defensar la proposta d'incrementar la despesa europea en defensa a través de l'emissió de deute, que va fer la setmana passada a la reunió informal de ministres de Finances de la Unió Europea celebrada a Varsòvia (Polònia).

"L'augment de la despesa en defensa està aquí per quedar-se i cal donar solucions estructurals però també una resposta ràpida. Estem parlant d'un bé públic europeu. Per exemple, la despesa en defensa a la frontera est acaba repercutint de manera positiva al conjunt de la UE. Igual que va passar amb la covid-19, hi ha un impacte asimètric. En la covid els més impactats i, per tant, els més beneficiats dels ajuts vam ser nosaltres. Entenem que aquest punt de solidaritat ha d'estar aquí present i la major part dels fons han d'anar als països més afectats", ha assegurat aquest diumenge en una entrevista amb 'El Mundo', recollida per Europa Press.

El ministre argumenta que hi ha d'haver una emissió de deute conjunt i que part d'aquesta emissió "no vagi només com a préstecs als estats membres, sinó de transferències allà on més es necessiten". "Discutir la despesa en defensa respecte a un percentatge del PIB ja no té sentit", ha indicat.

"Diversos estats membres van tenir un acolliment positiu amb la proposta. Sobretot, aquells que són conscients que necessitaran més fons. Tinguem en compte que els països més exposats estan parlant d'arribar al 5% del PIB o més en despesa en seguretat i defensa. Si ho fem de manera descoordinada i en funció de la capacitat fiscal de cadascú, acabarem amb una despesa per sota del que necessitem i, a més, no serà eficient", ha advertit Cuerpo.

ARANZELS

Sobre la qüestió aranzelària, el ministre assegura que Catalunya és la regió més exposada amb un sector productiu "molt obert i amb molta exportació als EUA" i recalca que "cap empresa, sigui catalana o andalusa o extremenya, es quedarà sense ajuts".

"El que importa és que els ajuts arribin les empreses que les necessiten. La forma més directa és saber quins estan més exposades al xoc i hi ha territoris que es veuran més afectats", ha manifestat.