Carles Ruiz (FGC) afirma que compraran 38 trens nous per renovar la línia Llobregat-Anoia

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, ha afirmat que FGC comprarà 38 trens nous per renovar la línia Llobregat-Anoia, amb 18 per a "la millora de freqüències i cobrir les necessitats de prolongació del servei entre plaça Espanya i Gràcia" i altres 20 per substituir els adquirits en 1999 que, apunta, han arribat al final de la seva vida útil.
En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest dissabte ha assegurat que en aquests moments hi ha "una demanda de trens molt important" per part de Renfe i FGC el que, diu, està generant un cert col·lapse dels fabricants.
D'altra banda, s'ha referit a l'engegada de la R-Aeroport, la nova línia de ferrocarril que connectarà Barcelona amb l'Aeroport i ha situat el seu inici d'operacions en el primer semestre de 2027, amb FGC operant en les vies d'Adif juntament amb Renfe: "És una experiència apassionant, que afrontem de forma positiva", ha dit sobre aquest tema.
"Nosaltres tenim clar que els nostres sistemes d'informació al viatger són una clau del nostre servei, i estem estudiant com integrar aquests sistemes amb les actuacions que duu a terme Renfe. És un repte per a totes les companyies, la titular de la infraestructura i les operadores", ha afegit.
Sobre el funcionament de les línies de FGC ha destacat que han tingut "la sort" que amb diferents governs s'ha mantingut l'esforç inversor, la qual cosa considera un element fonamental, encara que ha dit que el canvi climàtic genera nous riscos i obliga a contemplar nous factors.
També s'ha referit als accessos a les estacions de muntanya que gestiona FGC on, apunta Ruiz, l'objectiu és "racionaizar l'accés en vehicle privat, donant preferència al transport sostenible", i ha afegit que cada estació tindrà una situació adaptada a les seves característiques.