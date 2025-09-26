Carles Fillat, nou gerent del Consorci del Port de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El nou gerent del Consorci del Port de Mataró (Barcelona) és Carles Fillat, en substitució de Margarita Díez, que s'ha reincorporat a la direcció de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat.
Nascut a Barcelona el 1967, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té postgraus en Dret Internacional dels Negocis per Esade i Economia Cooperativa a la UAB, segons ha informat la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
Fillat va encetar la seva trajectòria professional a Barcelona Activa com a tècnic d'Empresa, va ser comissionat del Front Marítim de Mataró i cap d'Empresa de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.