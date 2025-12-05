Carles Anglada (WTC Barcelona), nou membre de la World Trade Center Association

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El director general de World Trade Center Barcelona (WTCB), Carles Anglada, ha estat nomenat nou membre del consell d'administració de la World Trade Centers Association (WTCA), que connecta més de 320 WTC d'un centenar de països.
La presència del director general de WTCB, empresa participada en un 76% pel Port de Barcelona i en un 24% per Foment de Construccions i Contractes (FCC), "amplia la veu de Barcelona en els debats clau del comerç global", informa el port barceloní en un comunicat aquest divendres.
En les eleccions, Anglada ha estat elegit com un dels representants europeus juntament amb Ed Allison-Wright (WTC Gibraltar), Antony Georgakis (WTC Cyprus), Patricia Moinard-Drouvot (WTC Metz-Saarbrücken) i Cristina Sbaizero (WTC Trieste).
Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i format a l'IESE i ESADE, Anglada dirigeix el WTCB des del 2023.
Durant la seva trajectòria professional, ha desenvolupat la seva carrera en multinacionals, consultoria estratègica, gestió pública i docència universitària, i forma part del Real Estate Member Advisory Council (MAC) de WTCA, un consell d'experts internacionals que analitzen tendències globals i orienten el desenvolupament de la xarxa.