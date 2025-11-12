Carinsa tramita la compra de quatre naus per arribar a una facturació de 100 milions el 2030

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Grup Carinsa ha tramitat l'adquisició de quatre naus a Sant Quirze del Vallès (Barcelona), situades prop de la fàbrica actual, amb l'objectiu de multiplicar per 10 la seva capacitat productiva i assolir els 100 milions d'euros de facturació el 2030.
La primera nau estarà en funcionament l'octubre del 2026 i es destinarà a ampliar instal·lacions i capacitat de producció de la divisió d'alimentació, han informat fonts de la companyia catalana a Europa Press.
El 2024, l'empresa especialitzada en les fragàncies i solucions integrals per a la indústria de la perfumeria i cosmètica, i en les aromes i solucions tecnològiques per a l'alimentació humana i animal, va facturar 59,9 milions d'euros, preveu créixer a doble dígit el 2025 i mantenir aquesta evolució el 2026.
Aquest dijous, en la seva estratègia internacional, l'empresa presentarà a Nova York el Perfume de Barcelona by Carinsa, en homenatge a la capital catalana, en el Barcelona - New York Summit, esdeveniment organitzat per Barcelona Global i Barcelona & Partners per impulsar la projecció internacional de la ciutat mitjançant la innovació i la creativitat empresarial.
HOMENATGE A BARCELONA
"Aquest perfum és un homenatge a la nostra ciutat i a la seva capacitat per inspirar innovació i emocions. A Carinsa creiem en el poder dels sentits com el llenguatge universal, i volem que el món conegui la creativitat que neix a Barcelona", ha afirmat la CEO de Grup Carinsa, Vanesa Martínez.
Carinsa, present a 58 països, ha incrementat la seva xifra de negoci al voltant d'un 30% en l'última dècada, dona feina a 200 professionals de 33 nacionalitats --un 30% en R+D i un 20% doctors industrials, aromistes i perfumistes--, tot i que preveu superar els 300 treballadors en els pròxims cinc anys.