Cárdenas (UGT Renfe) xifra en 200 els interventors requerits per a la mitja distància de Rodalies

Kike Rincón - Europa Press
També situa entre 45 i 55 les incorporacions al centre de gestió
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El responsable de la UGT a Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha xifrat en 200 els interventors requerits per millorar la mitja distància de Rodalies i entre 45 i 55 les incorporacions al centre de gestió, per arribar als 90, després de l'acord aquest dilluns entre els sindicats i el ministeri per aixecar la vaga.
Ha explicat que els trens de mitja distància solien tenir una plantilla d'interventors d'entre 115 i 125, i ara se situa en 30, i ha assenyalat que la xifra d'incorporacions a Renfe per gestionar Rodalies serà de "centenars", sense especificar-ne el nombre, ha dit aquest dimarts en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Cárdenas ha qualificat d'"històric" l'acord, ha expressat que la gravetat de la situació és, a parer seu, al més alt nivell i ha fixat en la globalitat les claus de l'acord, després d'incidir en les garanties ministerials quant a invertir en seguretat.
"Tenim una signatura ministerial en la qual entenem que vingu qui vingui, passi el que passi, com que és un pla a llarg termini, bé sigui a nivell més local o a nivell estatal, s'han de complir aquests acords perquè és per a un bé per a la societat, indiferentment de qui vingui a governar", ha dit.
Preguntat per si es van complir els serveis mínims durant la vaga d'aquest dilluns, ha apuntat que creu que sí i ha lamentat que haurien estat del 66% i del 33 en hores vall: "A mi m'agradaria que fossin com a França, que és del 100%", ha dit.