Cárdenas (UGT Renfe): si hi va haver un error humà a Toledo, n'hi va haver un de tècnic

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El responsable d'UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha assegurat que "perquè hi hagi un factor humà, que hi hagi un error, ha d'haver fallat el sistema tècnic", en referència a l'accident de tren d'aquest dimecres a Urda (Toledo).
En unes declaracions a Europa Press aquest dijous, Cárdenas ha lamentat que entre els dos trens accidentats "no hi havia senyals i, si n'hi havia, no han aparegut" i que no van arribar a l'AVE després d'arrencar.
Per això, ha demanat una reunió per analitzar els fets: "A veure com ho podem canviar, però això s'ha de canviar".
"Hem d'intentar evitar que torni a passar perquè es produeix un error humà", ha afegit.
Ha afirmat que "no es pot tenir aquest temor, aquesta por de viatjar, tant dels passatgers com dels treballadors dels trens" per la incertesa de què podria passar.