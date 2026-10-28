Cárdenas (UGT Renfe) demana "seriositat i tranquil·litat" per saber les causes de l'accident

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El responsable d'UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha demanat "una miqueta de seriositat i tranquil·litat" per poder saber les causes de l'accident de tren d'aquest dimecres al matí a Urda (Toledo), en unes declaracions a Europa Press.
Cárdenas ha desvinculat l'accident d'una possible manca d'inversions i ha dit que "no té res a veure" amb el que va passar al gener a Adamuz (Còrdova), i ha subratllat que el sistema de seguretat que hauria fallat aquest dimecres funcionava correctament.
"Entenem que és un sistema de seguretat molt bo, molt segur, del millor que hi ha al món amb diferència i aquí ha passat alguna cosa, perquè l'accident ha passat aquest matí, per tant cal analitzar amb detall les circumstàncies que envolten aquest accident", ha dit.
Ha recordat que les converses dels maquinistes amb el centre de comandament es graven i que cal esperar a recuperar-les per "poder no parlar de conjectures, sinó parlar amb una mica de seriositat i de certesa de les coses, de què ha passat, què no ha passat".
En tot cas, Cárdenas ha lamentat que el col·lectiu de maquinistes té una "sensació d'absoluta inseguretat" després dels dos accidents.