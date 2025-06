Carceller Arce (Damm) celebra "el despertar" de l'empresariat català

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del grup Damm, Demetrio Carceller Arce, ha celebrat "el despertar" de l'empresariat català, ja que, textualment, estava adormit, en referència al lema del V Foro Catalunya d''El Economista': 'El ressorgir empresarial de Catalunya'.

Ho ha dit aquest dilluns en una taula rodona durant la trobada, juntament amb el president de Banc Sabadell, Josep Oliu; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el CEO de Merlin, Ismael Clemente.

Carceller ha subratllat la importància de les institucions i "d'un marc legal estable", que és el que, segons ell, permet parlar d'aquest despertar.

"Catalunya és fonamental que vagi bé, tenir unes condicions econòmiques que siguin les millors possibles i que hi hagi el màxim finançament possible per a les empreses catalanes. Estem encantats amb aquest despertar", ha dit.

Ha afegit que per continuar invertint, Damm necessita tres coses: invertir en infraestructures, "solucionar el problema de l'aigua" per no estar pendents que plogui i crear un ambient d'atracció de talent.