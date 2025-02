Carbonell (Port de Barcelona): els creueristes són el 5% dels turistes a Barcelona

Demana "respectar" els drets dels concessionaris de les terminals de creuers

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha subratllat que els creueristes són el 5% dels turistes que arriben a Barcelona, per la qual cosa "han de ser el 5% de les solucions" als problemes que ocasiona el sector.

Carbonell ha explicat que el rècord de 3,6 milions de creueristes assolit el 2024 va ser amb menys passatgers en trànsit i un increment dels que fan servir Barcelona com a port base, ha afirmat en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest dilluns recollida per Europa Press.

Sobre la petició de l'Ajuntament de Barcelona de reduir les terminals de creuers a cinc, Carbonell ha recordat que aquestes instal·lacions estan gestionades per privats i que "cal respectar els seus drets".

"No podem començar a rescatar concessions, però caldrà veure com trobem fórmules que siguin adequades per a les dues institucions", ha afegit.

Preguntat sobre un possible veto als vaixells de més de 6.000 passatgers, el president del Port ha explicat que per fer-ho s'hauria de canviar la normativa estatal, i ha demanat analitzar els inconvenients que generen per resoldre'ls i no prohibir-los.

INVERSIONS

Carbonell ha recordat que durant aquest any emprendran actuacions per un valor de 332 milions d'euros a la infraestructura i que el pes d'algunes obres recaurà el 2026 i 2027.

Ha explicat que en el pròxim consell d'administració està previst adjudicar un recinte per emmagatzemar el material de dragatge del futur moll de Catalunya.

Així mateix, s'ha mostrat convençut que les obres dels accessos començaran el 2027 i estaran en funcionament el 2032: "Avui es donen circumstàncies que no s'havien donat mai".