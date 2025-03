Carbonell (Port de Barcelona) reclama grans superfícies logístiques per a la connectivitat

Insta a que sigui compatible amb l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha reclamat que les administracions públiques impulsin la creació de grans superfícies logístiques per poder millorar la connectivitat de l'enclavament.

Ho ha dit aquest divendres en una sessió del Cercle d'Infraestructures, en la qual ha afegit la necessitat de tenir aquests espais per poder atreure grans empreses que facin servir Barcelona com a base logística, la qual cosa permet tenir noves navilieres i rutes.

Carbonell ha explicat que aquestes grans empreses tenen poder de negociació, fet que afavoreix la resta d'empreses exportadores de Catalunya, que ha xifrat en 17.000, i que no tenen aquesta capacitat de negociació.

Ha assegurat que el Port treballa per aconseguir-ho i que hi ha projectes que s'estan negociant amb discreció, tot i que ha demanat "pensar en el transport marítim i en espais més grans".

Ha afegit que si el Port és capaç d'obtenir mercaderies que vagin més enllà del seu 'hinterland' natural, serà "molt més atractiu" per a les navilieres, i ha assenyalat la importància d'estendre el mercat cap a França i la vall de l'Ebre a través del tren.

"PROBLEMA DE FA 20 ANYS"

Carbonell ha explicat que perquè el Port de Barcelona pugui fer un salt d'escala cal impulsar la compatibilitat amb l'Aeroport de Barcelona-el Prat, que ha explicat que és un "problema de fa 20 any".

Ha dit que les dues infraestructures són de primer nivell i que "han de conviure, necessàriament", i ha assegurat que estan negociant per fer compatible el futur moll de Catalunya i una possible ampliació de l'aeròdrom.

"Anem pel bon camí, però queden serrells importants" per negociar, ha dit Carbonell, que ha afegit que el Port de Barcelona també necessita els nous accessos viaris i ferroviaris, els quals ha assegurat que van segons el previst.

A més a més, ha assenyalat com a problema a solucionar la manca de calat, que ha explicat que ja ha provocat que Barcelona no sigui la primera escala en algunes línies: "No ens ho podem permetre".

Ha augurat que entre finals del 2026 i principis del 2027 el Port tindrà els permisos mediambientals per començar el procés de dragatge, que serà de 38 milions de metres cúbics de material, que es farà servir per al futur moll de Catalunya.