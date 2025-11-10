Carbonell (Port de Barcelona) dubta que una eliminació els creuers es noti en la xifra de turistes

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmat aquest dilluns que dubta que una suposada eliminació completa dels creuers i de l'arribada de creueristes es notés "gaire" a determinats barris de la ciutat, ja que, segons ell, tan sols suposen el 5% del total de turistes que arriben a la ciutat.
Així ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que la xifra de creueristes no es reduirà "de manera immediata" malgrat l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona de reduir de 7 a 5 les terminals per a creuers.
Preguntat per les obres dels accessos al Port de Barcelona, que es faran entre 2027 i 2032, ha afirmat que s'estan complint els terminis i que confia que els treballs puguin començar segons el calendari previst.
MÉS CONNECTIVITAT I CREUERISTES
Ha apuntat que aquest setembre han augmentat un 7% la xifra de creueristes a la capital catalana respecte al setembre del 2024, una xifra que vincula a l'augment de la connectivitat de l'Aeroport de Barcelona.
"La connectivitat de l'Aeroport de Barcelona amb els Estats Units és clau, els creuers són clau per a aquesta connectivitat. Barcelona està connectada, jo crec, a 8 o 9 ciutats de manera pràcticament diària, diferents ciutats dels Estats Units. Això és gràcies als creuers. És una de les externalitats positives que tenen els creuers", ha dit.
Sobre els aranzels dels Estats Units a les exportacions de l'enclavament, ha afirmat que hi tenen incidència però que els contenidors amb destinació al país nord-americà s'han incrementat un 2% respecte al 2024, i ha remarcat que la Xina és el país "més important" quant a importacions i exportacions per al Port.