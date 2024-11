Carbonell (Port de Barcelona) destaca que els ports han de ser impulsors de l'economia

Afegeix la resiliència i la lluita contra el tràfic il·legal com assumptes crítics a tractar

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacat que els ports han de ser impulsors de l'economia i no només propietaris de terrenys perquè els ocupin les empreses.

Ho ha dit aquest dimarts en la inauguració de Smart Ports, que se celebra durant l'Smart City Expo World Congress fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

També hi han participat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el director general de World Ocean Council, Stewart Sarkozy-Banoczy.

Carbonell, que ha fet el seu primer acte públic com a president del Port de Barcelona, ha explicat que hi ha un debat sobre el paper que han de tenir els ports en l'economia i ha dit que pot entendre que un enclavament triï entre els dos papers si és "un port enmig del no-res".

No obstant això, ha dit que els ports que estan situats prop de les ciutats, que són la majoria a Europa, han de mirar de connectar amb la comunitat econòmica de cada urbs.

El nou dirigent de la infraestructura ha afegit la resiliència i la lluita contra el tràfic il·legal com assumptes crítics en els quals han de treballar els ports en l'actualitat.

VALLS

Valls, per la seva banda, ha dit que Barcelona és una ciutat que és "difícil d'entendre sense el mar", tot i que ha apuntat que ho va descobrir el 1992, amb els Jocs Olímpics.

Ha assenyalat que l'objectiu de l'Ajuntament és incorporar el mar a la ciutat i impulsar l'economia blava, que representa el 4,3% del producte interior brut (PIB) de Barcelona.

El tinent d'alcalde ha explicat que serà possible si existeix "una bona col·laboració públicoprivada", en la qual la part pública defineixi la missió que té cada projecte.

Sarkozy-Banoczy ha celebrat la col·laboració de l'organització que dirigeix amb Fira de Barcelona durant els pròxims anys, i ha assenyalat que és "el moment de portar-la al següent nivell".

Serrallonga ha destacat que l'esdeveniment servirà com un punt de trobada d'experts, empreses i administracions públiques per col·laborar en la creació de solucions i estratègies "en les quals el mar sigui la guia per a un creixement i una innovació sostenibles".