BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha demanat ampliar l'AP-7 per impulsar la competitivitat de les empreses, i ha defensat que no pot fer "por" parlar d'una ampliació de la xarxa viària.
"No ens ha de fer por parlar d'una ampliació de la xarxa viària. Tots sabem que és molt més sostenible el ferrocarril però no podem oblidar que l'AP-7 afecta la competitivitat de les empreses", ha dit durant la jornada 'Barcelona, ciutat portuària' que s'ha celebrat aquest dijous a Barcelona, durant un debat al costat del CEO de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro, el CEO d'Elian, Andreu Martín, i l'economista Miquel Puig.
Carbonell ha explicat que els camions concentren més del 80% del trànsit del Port de Barcelona, mentre que l'objectiu de la infraestructura és que el ferrocarril suposi un 16%, i ha recordat que aquests vehicles es mouen per l'AP-7, que és on hi ha les indústries, les empreses i els magatzems.
Ha situat l'AP-7 com el repte més important de la cadena de valor i tot i que ha afirmat que dins la xarxa ferroviària hi ha hagut una absorció de recursos cap a l'alta velocitat, ha reivindicat que la situació de la carretera catalana és "molt més crítica" que la del ferrocarril.
Sobre l'objectiu oficial fixat pel Ministeri de Transports d'assolir una quota de transport ferroviari de mercaderies del 10% per al 2030, Carbonell ha opinat que no s'assolirà.
COMERÇ MUNDIAL
Preguntat per un possible impacte negatiu de la geopolítica en el trànsit del port, Carbonell ha explicat que sempre hi ha afectat, però que aquest impacte no es traduirà en una reducció del trànsit, sinó en costos més elevats.
En la mateixa línia, Puig ha defensat que el procés de reindustrialització europeu pot reduir el flux d'alguns productes com els fàrmacs provinents de l'Índia, però que el comerç mundial continuarà en augment, per la qual cosa els ports continuaran tenint un "paper fonamental".
HUTCHINSON I ELIAN
Belcastro ha explicat que gestionar "els xocs en la demanda" forma part del dia a dia de la companyia, davant la qual cosa ha reivindicat la necessitat d'actuar amb més flexibilitat i resiliència per poder afrontar pics alts de demanda sobtats.
Ha afegit que la gran disrupció del sector va arribar quan els vaixells van passar d'una capacitat de 12.000 a 24.000 TEU: "I no hi ha punt intermedi, o jugues a la Champions o a quarta regional", ha exemplificat.
Martín, per la seva banda, ha defensat la importància estratègica del sector de l'alimentació i ha apuntat a la vulnerabilitat europea, que ha recordat que importa el 94% de la soja que es consumeix al continent, i ha assegurat que el futur el liderarà qui tingui excedents d'energia i d'aliments.