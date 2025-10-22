Capraboacasa guanya el premi al millor comerç online de l'any 2025 de Comercio del Año

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El supermercat en línia de Caprabo, Capraboacasa, ha rebut el premi al millor comerç online de l'any 2025 de l'organització Comercio del Año per segon any consecutiu, informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquesta distinció reconeix "la qualitat del servei, l'atenció al client, la confiança, l'excel·lència en la gestió i l'experiència de compra", una elecció d'acord amb les més de 100.000 persones que han participat en les votacions d'aquesta edició.
El servei es va crear el 2001 i des del 2020 ofereix una plataforma amb capacitat per a 13.000 referències i permet l'opció d'entregues en una hora.
La cadena de supermercats ha destacat que aquest servei ofereix un procés "senzill, àgil i personalitzat, adaptant-se de manera constant a les innovacions del mercat, optimitzant la navegabilitat i simplificant cada pas de la compra".
D'altra banda, la companyia també ha estat premiada com a millor franquícia i millor comerç en la categoria de supermercats de proximitat.