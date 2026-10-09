Caprabo i el Vall d'Hebron impulsen la recerca de tumors cerebrals infantils

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo i el Vall d'Hebron Institut d'Investigació impulsaran la recerca de tumors cerebrals infantils gràcies a una campanya de recollida de microdonatius entre els clients de la cadena de supermercats, informen en un comunicat conjunt aquest divendres.
Es durà a terme a través de la iniciativa Cèntims Solidaris de Caprabo, que permet fer el donatiu en el moment de la compra, de manera voluntària i confidencial, o a través d'internet.
Les donacions aniran destinades a donar suport a l'institut de recerca de l'hospital en el seu projecte de biòpsia líquida per a tumors cerebrals en nens, i que pretén millorar el diagnòstic, seguiment i abordatge d'aquests tumors.
Aquesta tècnica permet analitzar mostres de sang i líquid cefalorraquidi per identificar biomarcadors dels tumors cerebrals infantils, amb l'objectiu de millorar la detecció precoç de possibles recaigudes i ajustar abans el tractament.
Fins a 30 pacients pediàtrics de l'Hospital Vall d'Hebron podran participar en aquest projecte de recerca, a través de la recollida i anàlisi de mostres.