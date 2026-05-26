Caprabo va tancar el 2025 amb un volum de vendes de 41,7 milions en productes de proximitat (+8%)

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Caprabo va tancar l'exercici 2025 amb un volum de vendes superior als 41,7 milions d'euros en productes provinents de petits productors i cooperatives agràries de proximitat, un 8% més que en l'exercici anterior, informa la companyia aquest dimarts en un comunicat.
L'augment de les vendes respon tant al creixement de la demanda d'aquests productes com al reforç de l'assortiment, ja que en l'últim any, Caprabo ha incorporat una desena de nous proveïdors i ha ampliat l'oferta de productors amb els quals ja col·laborava, fins a sumar 174 noves referències de proximitat als seus supermercats.
Pel director general de Caprabo, Edorta Juaristi, les dades "confirmen la fortalesa del model de proximitat de Caprabo i el creixent interès del consumidor per productes amb origen, qualitat i vincle amb el territori".
El creixement s'emmarca en el Programa de Proximitat per Comarques, un dels eixos estratègics de la companyia, que ha incorporat nous proveïdors de diferents comarques catalanes.
Actualment, Caprabo treballa amb més de 360 petits productors i cooperatives agràries i ofereix més de 3.700 referències de proximitat, productes provinents de les quatre províncies catalanes i les comarques presents a la seva xarxa, que suma uns 300 supermercats a Catalunya.
La companyia desenvolupa el seu Programa de Proximitat per Comarques amb el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), de la Federació Catalana DOP-IGP i amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.