Caprabo va facturar 822 milions el 2025, un 3% més

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Caprabo va tancar el 2025 amb unes vendes de 822 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior, i 16 botigues noves, incorporant més de 5.000 metres quadrats de superfície comercial, informa aquest dijous en un comunicat.
El 2026, ha tancat el primer semestre obrint 8 botigues, la qual cosa "situa el pla d'obertures per sobre de les previsions".
En total, aquest semestre ha incorporat uns 1.750 metres quadrats de superfície comercial i ha creat uns 40 llocs de feina amb nous locals a Barcelona ciutat, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) i Creixell (Tarragona).
Aquest mateix dijous obre dues botigues, cadascuna amb 200 metres quadrats i 5 treballadors: una a Ripollet (Barcelona), al carrer Nostra Senyora dels Àngels, i una altra a Barcelona ciutat, a la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).
Les obertures han permès a la companyia ampliar la seva presència a barris i poblacions on no tenia presència fins ara "amb un format de proximitat adaptat al territori".