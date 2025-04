Caprabo s'adhereix a la V Setmana Mars Per sempre per promoure la sostenibilitat

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Caprabo s'ha adherit a la iniciativa V Setmana Mars Per sempre, impulsada per l'organització sense ànim de lucre Marine Stewardship Council (MSC), per promoure la sostenibilitat i la conservació dels oceans, informa aquest dimarts en un comunicat.

Amb el lema 'Fes Check', l'edició d'enguany se celebra del 31 de març al 6 d'abril i posa el focus en la necessitat de frenar la sobrepesca i en com les decisions a l'hora de comprar poden contribuir a protegir l'entorn marí.

En aquest context, Caprabo impulsarà accions per sensibilitzar els seus clients i donar a conèixer productes certificats amb el Segell Blau MSC, un reconeixement que garanteix al consumidor que el producte prové d'una pesquera ben gestionada i sostenible.