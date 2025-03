Caprabo s'adhereix a la Regió Mundial de la Gastronomia Catalunya 2025

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Caprabo s'ha adherit a la iniciativa Regió Mundial de la Gastronomia Catalunya 2025, una distinció que atorga l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), informa la cadena en un comunicat aquest dimarts.

La celebració té com a objectiu posar en valor l'excepcionalitat del patrimoni agroalimentari i culinari català, "ressaltant la seva riquesa, diversitat i impacte en la qualitat de vida de la ciutadania".

La iniciativa, que està impulsada per la Generalitat, desplega un pla d'acció amb diferents activitats per consolidar Catalunya com un "referent internacional en l'alimentació i el turisme enogastronòmic".

L'adhesió de Caprabo forma part de la seva "aposta estratègica" per vincular l'alimentació amb la producció de proximitat i el territori.

Caprabo ha recordat que compta amb un Programa de Proximitat per Comarques, que dona suport a l'economia agroalimentària local, "acostant als consumidors el millor de cada comarca".