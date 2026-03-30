Caprabo rep el reconeixement de l'Associació Contra el Càncer

LLEIDA 30 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació Contra el Càncer a Lleida ha reconegut Caprabo per la seva col·laboració en el projecte solidari 'En marxa contra el Càncer', informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
La iniciativa solidària s'organitza anualment en diferents municipis de la província de Lleida amb l'objectiu de recaptar ajuda per a serveis gratuïts dirigits a pacients oncològics i les seves famílies.
El reconeixement es va lliurar dijous passat en el marc del 'Circuit en marxa contra el càncer 2026' que es va celebrar en la Diputació de Lleida.
L'acte va posar en valor la implicació del teixit local, institucions, empreses, entitats i voluntariat "en la consolidació d'aquesta iniciativa solidària, que s'ha convertit en una cita destacada en el calendari social de la província".
Caprabo col·labora amb aquesta iniciativa des de 2018 en el marc del compromís amb la promoció d'hàbits de vida saludables i el suport a projectes socials de proximitat, especialment aquells vinculats al benestar de les persones i la salut.