Caprabo recull microdonativos per a Metges Sense Fronteres i Fundació Elena Barraquer

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha iniciat una campanya de recollida de microdonatius fins al 27 d'agost que destinarà als programes contra la desnutrició infantil de Metges Sense Fronteres i als de salut visual que impulsa la Fundació Elena Barraquer, informa en un comunicat aquest dilluns.

L'aliança amb Metges Sense Fronteres té com a objectiu reduir el risc que nens que viuen en condicions d'extrema vulnerabilitat en països afectats per greus crisis humanitàries puguin acabar patint desnutrició, així com revertir la situació d'aquells que ja l'estan patint.

Segons dades de l'entitat, més de tres milions de menors de cinc anys moren cada any per desnutrició i les seves causes relacionades, per la qual cosa proporciona aliments terapèutics llestos per consumir que permeten als nens amb un grau de desnutrició menys greu recuperar el seu pes normal en menys de vuit setmanes.

Per la seva banda, la Fundació Elena Barraquer treballa per ajudar a millorar la qualitat de vida de persones amb problemes oculars en països en vies de desenvolupament.

La fundació impulsa el programa #NoMasCataratas, que combat la ceguesa evitable causada per cataractes, la principal causa de pèrdua de visió a nivell global.