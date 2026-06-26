Caprabo recull fons per als afectats del terratrèmol de Veneçuela i que gestionarà la Creu Roja

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Els supermercats de Caprabo han començat a recollir fons per als afectats dels terratrèmols de Veneçuela i totes les aportacions es canalitzaran a través de la Creu Roja, que treballa sobre el terreny juntament amb la Cruz Roja veneçolana.
Els clients poden fer una aportació a la caixa del supermercat, sense necessitat de comprar, i a més Caprabo complementa la recaptació amb una aportació addicional, informen la cadena i la Creu Roja aquest divendres en un comunicat conjunt.
La iniciativa de la cadena s'acompanya amb eines de comunicació al client a les botigues i al web i les xarxes socials.