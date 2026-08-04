Caprabo recull donacions per recolzar a menors vulnerables a la frontera nord de Mèxic

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Caprabo ha llançat aquest agost una campanya de microdonacions per recolzar a un projecte enfocat a donar assistència a menors vulnerables que han creuat la frontera entre Mèxic i els Estats Units.
La iniciativa, anomenada 'Infantesa a la frontera: refugi, educació i futur' i impulsada per Camins Fundació Social Escola Pia, busca acollir a nens i adolescents que no poden viure amb les seves famílies després de creuar la frontera que separa a tots dos països, ha informat aquest dimarts la cadena en un comunicat.
El projecte, que ofereix una "atenció residencial integral" als menors, s'articula a través de 7 programes interconnectats adaptats a cada cas, que "aborden totes les dimensions del seu desenvolupament".
"Més de 111.600 menors no acompanyats van creuar la frontera entre Mèxic i els Estats Units durant l'últim any, exposant-se a alts riscos com el treball infantil, l'explotació, l'abandonament o la violència", ha destacat Caprabo recolzant-se en dades d'Unicef.
Els clients de Caprabo poden fer microdonacions voluntàries i confidencials en el moment del pagament de la compra amb targeta o telèfon mòbil, i també es poden fer en línia a través del seu web.