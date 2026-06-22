Caprabo preveu un 8% més de vendes de productes tradicionals de Sant Joan aquest 2026

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Caprabo preveu que les vendes de productes tradicionals de la campanya de Sant Joan augmentin un 8% aquest 2026, mantenint així a l'alça la demanda dels aliments i begudes més habituals en la festivitat, informa aquest dilluns en un comunicat.
Ha destacat l'oferta de coques, especialment la de pasta fullada, que lidera el rànquing de la demanda dels consumidors, tot i que també ha ressaltat l'increment "destacat" de les vendes de begudes com el cava, el vi i les cerveses, i de productes com embotits i aperitius.
"La revetlla de Sant Joan és una de les festivitats tradicionals de Catalunya, i la gastronomia exerceix un paper fonamental en la seva celebració", ha destacat la companyia, i explicat que adapta la seva oferta cada any amb l'objectiu de respondre a les necessitats dels clients durant la jornada.