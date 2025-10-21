Caprabo preveu augmentar les vendes en arròs de proximitat un 5% a Catalunya

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo preveu augmentar les vendes d'arròs de proximitat a Catalunya un 5% al final de l'exercici, vista la bona evolució d'aquest producte, mentre que l'arròs de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya arribarà al 35% de la categoria.
Aquest dimarts ha celebrat juntament amb Nomen Foods una Jornada Gastronòmica de Productes de Proximitat dedicada a l'arròs, a l'espai Xef Caprabo del supermercat de L'Illa Diagonal de Barcelona, informa la línia de supermercats en un comunicat.
La iniciativa, emmarcada en el Programa de Proximitat per Comarques de la companyia, té com a objectiu posar en valor l'arròs de proximitat i fomentar-ne el consum.